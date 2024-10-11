إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق حزب الله صاروخ مضاد للدبابات

أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله، حسب ما أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، اليوم الجمعة.

إصابة 50 جنديا إسرائيليا برصاص حزب الله

الثلاثاء الماضي، دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.

منطقة اللبونة الحدودية

وجاء في بيان لـ "حزب الله": "لدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني عند الساعة 2:00 من فجر اليوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".