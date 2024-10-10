أخبار الفن اليوم: إسرائيل تمنع عرض فيلم فلسطيني.. هان كانغ تقتنص نوبل للآداب.. ومحاكمة "ديدي" في مايو2024

شهدت الساحة الفنية والثقافية على طوال ساعات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 العديد من الأحداث والأخبار المتنوعة

تستعرضها “فيتو” خلال النشرة التالية:

أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الخميس عن اسم الفائز بـ جائزة نوبل فى الأدب لعام 2024، وهي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج "لكتابتها الشعرية المكثفة التي تواجه الصدمات التاريخية وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية" كما وصفت الأكاديمية.

يحتفل الكينج محمد منير اليوم بعيد ميلاده السبعين، إذ ولد في مثل هذا اليوم من العام 1954، قبل أن يشق طريقه في عالم الغناء، ويصبح واحدًا من أهم المطربين المصريين والعرب خلال أكثر من أرعية عقود متتالية.

وتزامنا مع بلوغع السبعين..يقضي منير حاليا فترة نقاهة داخل منزله بعد عودته من رحلة علاج في ألمانيا، أجرى خلالها مجموعة من التحاليل والأشعات.

ومن المقرر أن يجري الكينج عملية جراحية خلال الأشهر القادمة في ألمانيا، ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.





استنكر الفنان سامح حسين عدم تصوير عروضه المسرحية الذي قدمها منذ عام 2005، وحتى آخر عروضه “عامل قلق” الذي يتم عرضه حاليا.. مطالبا وزارة الثقافة بإعطاء اهتمام أكبر لتوثيق تلك الأعمال القيمة.

وقال سامح حسين: "مالم يتم توثيقه فإنه لم يحدث.. مستعرضا أسماء عروضه المسرحية والتي هي

- تحب تموت إزاى 2005، أنا الرئيس 2015، المتفائل 2019، حلم جميل 2021، وعامل قلق 2024.. وغيرها كتير من أعمال قيمه.. يارب وزارة الثقافة المصرية تنتبه".



منعت الشرطة الإسرائيلية عرض فيلم “لد.. قصة المدينة التي كانت يوما ما تربط فلسطين والعالم” قبيل ساعات قليلة من انطلاق عرضه اليوم الخميس بمسرح السرايا بمدينة يافا، مع ندوة تعقبه لتحليل الفيلم الفلسطيني.

وكشف الحساب الرسمي لمسرح السرايا تفاصيل المنع وجاء فى بيانها: أعلمتنا شرطة إسرائيل في الساعة الأخيرة عن قرارها منع عرض فيلم "لد" لرامي يونس وسارا فريدلاند، في المسرح المقرر مساء اليوم الخميس، كما قامت الشرطة باستدعاء مدير المسرح للاستجواب.. وذلك عقب نفاذ جميع التذاكر للحضور.



اعلن منذ قليل عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم في احدي محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد اولي جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.



نفى الفنان عبد العزيز مخيون مشاركته في أي مشهد اغتصاب للفنانة سمية الخشاب في فيلم "أوراق التاروت"، مشددًا على أن العمل يحمل رسالة فنية هامة، ولا يهدف إلى إثارة الجدل حول مشاهد صادمة.

يأتي رد مخيون عقب أن أثار فيديو تضمن مشهدًا يجمع بين سمية الخشاب وعبد العزيز مخيون جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الخشاب وهي تحاول الإفلات من مخيون الذي يجسد دور المعتدي عليها، وسط وجود الفنانتين رانيا يوسف ومي سليم، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين..وفي تعليقه على الجدل القائم، قال عبد العزيز مخيون: "فيلم 'أوراق التاروت' قضية لدولة عربية مغتصبة.. مش مجرد مشهد اغتصاب! بطلوا هري وافهموا الرسالة الحقيقية."

أطلق النجم أشرف عبدالباقي، مساء اليوم الخميس، مبادرة جديدة تحمل اسم “سوكسيه.. تعالوا اعرضوا عندنا”، لمساعدة عدد من المواهب والفرق الفنية في مصر، سواء علي مستوي التمثيل والاستاند اب كوميدي والمزيكا.

جاءت مبادرة عبدالباقي بمساعدة كل المواهب الشابة من خلال التسجيل علي صفحة سوكسيه، وذلك لعرض أعمالهم الفنية علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة..و تحدث عمر متولي عن تجربته في التقديم التليفزيوني من خلال برنامج ليك لوك الذي استضاف فيه عددا كبيرا من النجوم، وقال:" أنا كان في دماغي أعمل أعمال كتير زي دي بس مكنتش بنفذها لحد وقت كورونا، ومن كتر الزهق عملت الخطوة ولقيت الموضوع نجح وكملته، متابعا:هايبقي في الآخر ذكري حلوة وحاجة للتاريخ بيني وبين أصدقائ،ي وهما كانوا على راحتهم من غير تكلف وأنا مش بسألهم أسئلة محرجة ومش بحاول أدور على فضايحهم.





أكد الفنان عمر مصطفي متولي ، أنه لم يخش من انتقادات الجمهور بسبب إطلالته في فيلم بنسيون دلال مع بيومي فؤاد.

وقال عمر مصطفى متولي خلال لـ “ڤيتو”:" عجبتني الفكرة روحت مجربها على طول وعملنا كده ومخفتش من الانتقادات مطلقا، متابعا: أنا ممثل وشغلي أني أغير شكلي في كل حاجة، ماينفعش أعمل شخصيات شبه بعض، والفنانين دول أغلب وأطيب أهل البلد



تبرعت النجمة الأمريكية، تايلور سويفت، بـ 5 ملايين دولار، لجهود الإغاثة لمواجهة إعصار هيلين وميلتون، الذي يضرب الأن ولاية فلوريدا الأمريكية، لتكون أول فنانة تتبرع لمواجهة الإعصار.





احتفلت الفنانة مريم الحسن بزفافها على أحمد أباظة، رئيس قسم الترفيه في كايرو جاز كلوب.

ويقتصر حفل الزفاف على حضور الأهل والأصدقاء وأسرة العروسين؛ إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني.

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