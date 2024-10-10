الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبدالعزيز مخيون: "أوراق التوت" يحمل رسالة فنية ولم أشارك بمشهد اغتصاب سمية الخشاب

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون وسمية الخشاب، فيتو

نفى الفنان عبد العزيز مخيون مشاركته في أي مشهد اغتصاب للفنانة سمية الخشاب في فيلم "أوراق التاروت"، مشددًا على أن العمل يحمل رسالة فنية هامة، ولا يهدف إلى إثارة الجدل حول مشاهد صادمة.

يأتي رد مخيون عقب أن أثار فيديو تضمن مشهدًا يجمع بين سمية الخشاب وعبد العزيز مخيون جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الخشاب وهي تحاول الإفلات من مخيون الذي يجسد دور المعتدي عليها، وسط وجود الفنانتين رانيا يوسف ومي سليم، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وفي تعليقه على الجدل القائم، قال عبد العزيز مخيون: "فيلم 'أوراق التاروت' قضية لدولة عربية مغتصبة.. مش مجرد مشهد اغتصاب! بطلوا هري وافهموا الرسالة الحقيقية."

قصة وأبطال فيلم أوراق التاروت

يضم فيلم "أوراق التاروت" كوكبة من النجوم، من بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، إلى جانب ضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور -طفل "الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، وتجسد رانيا يوسف شخصية "ماري"، التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة، ويتم الكشف عن تفاصيلها خلال عرض الفيلم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أبطال فيلم أوراق التاروت سمية الخشاب عبد العزيز مخيون علاء مرسي فيلم أوراق التاروت مي سليم

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

مجموعة مصر، منتخب بوتسوانا يفاجئ الرأس الأخضر ويفوز 0/1

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية