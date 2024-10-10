عبدالعزيز مخيون: "أوراق التوت" يحمل رسالة فنية ولم أشارك بمشهد اغتصاب سمية الخشاب

نفى الفنان عبد العزيز مخيون مشاركته في أي مشهد اغتصاب للفنانة سمية الخشاب في فيلم "أوراق التاروت"، مشددًا على أن العمل يحمل رسالة فنية هامة، ولا يهدف إلى إثارة الجدل حول مشاهد صادمة.

يأتي رد مخيون عقب أن أثار فيديو تضمن مشهدًا يجمع بين سمية الخشاب وعبد العزيز مخيون جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الخشاب وهي تحاول الإفلات من مخيون الذي يجسد دور المعتدي عليها، وسط وجود الفنانتين رانيا يوسف ومي سليم، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وفي تعليقه على الجدل القائم، قال عبد العزيز مخيون: "فيلم 'أوراق التاروت' قضية لدولة عربية مغتصبة.. مش مجرد مشهد اغتصاب! بطلوا هري وافهموا الرسالة الحقيقية."

قصة وأبطال فيلم أوراق التاروت

يضم فيلم "أوراق التاروت" كوكبة من النجوم، من بينهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، وعبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، إلى جانب ضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور -طفل "الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، وتجسد رانيا يوسف شخصية "ماري"، التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة، ويتم الكشف عن تفاصيلها خلال عرض الفيلم.