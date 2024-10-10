عمر مصطفى متولي: الفنانون أغلب ناس في البلد (فيديو )

أكد الفنان عمر مصطفي متولي ، أنه لم يخش من انتقادات الجمهور بسبب إطلالته في فيلم بنسيون دلال مع بيومي فؤاد.

لوك عمر مصطفى متولي في فيلم بنسيون دلال

وقال عمر مصطفى متولي خلال لـ “ڤيتو”:" عجبتني الفكرة روحت مجربها على طول وعملنا كده ومخفتش من الانتقادات مطلقا، متابعا: أنا ممثل وشغلي أني أغير شكلي في كل حاجة، ماينفعش أعمل شخصيات شبه بعض، والفنانين دول أغلب وأطيب أهل البلد

و تحدث عمر متولي عن تجربته في التقديم التليفزيوني من خلال برنامج ليك لوك الذي استضاف فيه عددا كبيرا من النجوم، وقال:" أنا كان في دماغي أعمل أعمال كتير زي دي بس مكنتش بنفذها لحد وقت كورونا، ومن كتر الزهق عملت الخطوة ولقيت الموضوع نجح وكملته، متابعا:هايبقي في الآخر ذكري حلوة وحاجة للتاريخ بيني وبين أصدقائ،ي وهما كانوا على راحتهم من غير تكلف وأنا مش بسألهم أسئلة محرجة ومش بحاول أدور على فضايحهم.

وعن مشاركته في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قال: أنا كنت متوتر وقلقان وخايف جدا وكنت مرعوب، ولكن الفيلم نجح جدا أثناء تنفيذه ولما نزل، من الذكريات المهمة اللي في حياتي وأول حاجة أشتغلتها