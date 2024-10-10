الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمر مصطفى متولي: الفنانون أغلب ناس في البلد (فيديو )

عمر مصطفي متولي،
عمر مصطفي متولي، فيتو

أكد الفنان عمر مصطفي متولي ، أنه لم يخش من  انتقادات الجمهور بسبب إطلالته في فيلم بنسيون دلال مع بيومي فؤاد.

لوك عمر مصطفى متولي في فيلم بنسيون دلال 

وقال عمر مصطفى متولي خلال لـ “ڤيتو”:" عجبتني الفكرة روحت مجربها على طول وعملنا كده ومخفتش من الانتقادات مطلقا، متابعا: أنا ممثل وشغلي أني أغير شكلي في كل حاجة، ماينفعش أعمل شخصيات شبه بعض، والفنانين دول أغلب وأطيب أهل البلد 

و تحدث عمر متولي عن تجربته في التقديم التليفزيوني من خلال برنامج ليك لوك الذي استضاف فيه عددا كبيرا من النجوم، وقال:" أنا كان في دماغي أعمل أعمال كتير زي دي بس مكنتش بنفذها لحد وقت كورونا، ومن كتر الزهق عملت الخطوة ولقيت الموضوع نجح وكملته، متابعا:هايبقي في الآخر ذكري حلوة وحاجة للتاريخ بيني وبين أصدقائ،ي وهما كانوا على راحتهم من غير تكلف وأنا مش بسألهم أسئلة محرجة ومش بحاول أدور على فضايحهم.

وعن مشاركته في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قال: أنا كنت متوتر وقلقان وخايف جدا وكنت مرعوب، ولكن الفيلم نجح جدا أثناء تنفيذه ولما نزل، من الذكريات المهمة اللي في حياتي وأول حاجة أشتغلتها

 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمر مصطفي متولي الفنان عمرو مصطفى الممثل عمر مصطفي متولي محمد هنيدي رمضان مبروك ابو العلمين حمودة

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية