قبل الإعلان عن الفائز اليوم، كل ما تريد معرفته عن جائزة نوبل في الأدب

تعلن مؤسسة نوبل اليوم الموافق 10 أكتوبر عن الفائز بـ جائزة نوبل للأدب لعام 2024 في تمام الساعة الـ11 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

وتعد جائزة نوبل فى الأدب أعرق وأهم جائزة يمكن أن يحصل عليها أي كاتب أو روائي فى مسيرته المهنية، فهى بحد ذاتها قلادة على الثراء الأدبي والفكري الذي قدمه الروائي إلى المجتمع سواء العربي أو العالمي.

تمنح جائزة نوبل في الأدب سنويًا منذ عام 1901 م، والتي تكون لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي، ومن المتعارف عليه هو تكريم الجائزة للروائيين والشعراء والكتاب المسرحيين فى الأساس، ولكن قد فاز بها كذلك ثلاثة فلاسفة على مر التاريخ، بالإضافة إلى مؤرخ وكذلك ونستون تشرشل على خطاباته السياسية.

خطوات الترشح لجائزة نوبل للأدب

لا تعلن الأكاديمية السويدية عن المرشحين لجائزة نوبل في الأدب إلا بعد مرور 50 عاما من الترشح، والذي ترجعه المؤسسة العريقة إلى الحفاظ على نزاهة الجائزة وعدم تدخل الرأي العام فى الاختيار او التأثير على لجنة التحكيم، والتي تبقيها المؤسسة كذلك سرية للغاية فلا أحد يعلم من هم أعضاء لجنة الاختيار غير أنفسهم، حيث ترسل الأكاديمية كل عام طلبات ترشيح المتنافسين على جائزة نوبل في الأدب، ويسمح لأعضاء الأكاديمية، وأعضاء مجتمع الأدب الأكاديمي، وأساتذة الأدب واللغة، والفائزين السابقين بجائزة نوبل، ورؤساء منظمات الكتابة بتزكية المرشحين للفوز بالجائزة، ولكن لا يسمح لأحد بأن يرشح نفسه للفوز بالجائزة.

ولا يمكن لأحد أن يفوز بالجائزة إن لم يظهر اسمه على قائمة الترشيحات مرتين على الأقل، ولذا تظهر أسماء الأدباء أكثر من مرة على قوائم الترشيح قبل أن يفوز أيُا منهم بالجائزة.

وتتألف لجنة التحكيم من 18 عضوًا مُنتخبًا لمدى الحياة، ولم يكن يسمح لأي منهم التخلى عن منصبه حتى عام 2018، ولكن في 2 مايو 2018، عدل الملك كارل السادس عشر غوستاف قوانين الأكاديمية كي يسمح لأعضاء اللجنة بأن يقدموا استقالتهم.

ويعلن عن الفائز بالجائزة عادةً في شهر أكتوبر، ولكن في بعض الأحيان قد تعلن اللجنة عن الفائز بعد عام من سنة الترشيح كما حدث في عام 2018.

جوائز جائزة نوبل في الأدب

بجانب القيمة المعنوية الضخمة لأشهر جائزة على مرة التاريخ وأكثرها قيمة، بالإضافة إلى الدعاية المهولة التي يحصل عليها الفائز ككاتب أو لعمله الذي حصل على الجائزة، يُمنح الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، هذا بجانب مبلغ من المال يعتمد قدره على الإيرادات التي جمعتها مؤسسة نوبل في ذات العام.

الفائزون بجائزة نوبل فى الأدب

منذ إنطلاق الجائزة في عام 1901، فاز 120 كاتب وروائي بالجائزة، منهم 17 سيدة، كما لم تمنح الجائزة لمدة 8 سنوات لأسباب مختلفة أغلبها سياسية، وسبق وإجبر “بوريس باسترناك”، المولود في روسيا، على رفض الجائزة تحت ضغط من حكومة الاتحاد السوفييتي، وكذلك جان بول سارتر وذلك لأنه كان يرفض جميع الألقاب الرسمية والجوائز، وبرغم هذا لا تعترف لجنة نوبل بالرفض، وتشمل باسترناك وسارتر في قائمة الحائزين على جائزة نوبل.

وكان آخر الفائزين بجائزة نوبل فى الأدب هو الكاتب يون فوسه نرويجي الأصل عام 2023، وذلك عن مسرحياته و"نثره المبتكر الذي يعطي صوتًا لما لا يمكن قوله" كما كتبت الأكاديمية في أسباب اختياره، وتصنف أعمال يون فوسه على أنها تنتمي لفئات الدراما، والرواية، والشعر، والمقالات.

نجيب محفوظ العربي الوحيد الحامل لجائزة نوبل في الأدب

ويعد الأديب الكبير نجيب محفوظ هو المصري والعربي الوحيد الذي تمكن من الفوز بجائزة نوبل في الأدب في عام 1988م، والذي حرصت الأكاديمية السويدية على التشديد في حيثيات فوزه على دوره الضخم في ثراء الكتابة العربية طيلة 50 عام بلا إنقطاع، حيث جاء في خطاب الأكاديمية: “أن إنجاز نجيب محفوظ العظيم والحاسم يكمن فى إبداعه على مضمار الروايات والقصص القصيرة وكان انتاجه يعنى ازدهارا قويا للرواية كنوع أدبي كما أسهم فى تطور اللغة الأدبية فى الأوساط الثقافية على امتداد العالم الناطق بالعربية”.

وأكدت الأكاديمية أن محفوظ ثابر على الكتابة طوال نصف قرن ومازال وهو فى السابعة والسبعين من عمره ناشطا لايكل ولايمل.

تاريخ جائزة نوبل

بدأت جائزة نوبل بسبب وصية مؤسسها “ألفرد نوبل” الأخيرة، والتي تضمنت إهداء ثروته فى شكل جوائز لمن كرسوا حياتهم لخدمة البشري وساهموا في المجالات المختلفة، مثل الفيزياء، والكيمياء، والسلام، والفيزيولوجيا أو الطب، والأدب.

وكتبت نوبل هذه الوصية قبل وفاته بعام واحد، ووقع عليها في النادي السويدي النرويجي في باريس في 27 نوفمبر عام 1895، ليهب 94% من مجموع ممتلكاته في صورة جوائز تُمنح لخمسة فائزين كل عام.

ووافق البرلمان النرويجي على تلك الوصية في 26 أبريل عام 1897، ليكلف راغنار سولمان ورودولف ليليكويست بتنفيذ الوصية، واللذان أنشأ مؤسسة نوبل للاعتناء بثروة نوبل وتنظيم فعاليات توزيع الجوائز.