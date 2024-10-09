الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عمر مصطفى متولي يعلق علي أزمة بيومي فؤاد (فيديو)

عمر مصطفي متولي
عمر مصطفي متولي

أكد الفنان عمر مصطفي متولي، أنه يشعر بالحزن بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له بيومي فؤاد مؤخرا بسبب أزمته الشهيرة في السعودية  ، مضيفا والله الهجوم كان كتير جدا وأنا زعلان


وأكد عمر أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بأوقاته مع الأسرة، متابعا ؛ زي الفل وكويس وأنا بطمن عليه وهو كمان بيسأل عليه مش شرط علشان اعتزل يابقي تعبان

وكشف عمر متولي عن تفاصيل شخصيته في فيلم بنسيون دلال مشيرا إلي أنه يلعب شخصية حرامي  صعيدي متعصب.


احتفل أبطال فيلم بنسيون دلال، والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد، وذلك في أحد السينمات الكبري بالتحرير.

 

وحرص على الحضور، بيومي فؤاد والراقصة لوردينا وعمر مصطفي متولي ووليد فواز وغيرهم.

 

وتدور قصة فيلم "بنسيون دلال" حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين.

 

وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب

 

العمل من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.

 

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الزعيم عادل امام الراقصة لوردينا المحافظات أوراق مزورة الزعيم فيلم بنسيون دلال محمود حافظ لوردينا

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