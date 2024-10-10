الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة مريم الخشت

تحتفل الفنانة مريم الحسن بزفافها على أحمد أباظة، رئيس قسم الترفيه في كايرو جاز كلوب.

ويقتصر حفل الزفاف على حضور الأهل والأصدقاء وأسرة العروسين؛ إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني.

وشاركت الفنانة مريم الخشت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “عملة نادرة”، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان، وأحمد عيد.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

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