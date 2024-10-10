الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج بجائزة نوبل في الأدب

الكاتبة الفائزة بنوبل
الكاتبة الفائزة بنوبل 2024 هان كانج، فيتو

أعلنت الأكاديمية السويدية منذ قليل عن اسم الفائز بـ جائزة نوبل فى الأدب لعام 2024، وهي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج "لكتابتها الشعرية المكثفة التي تواجه الصدمات التاريخية وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية" كما وصفت الأكاديمية.

الكاتبة هان جانج

ولدت هان كانج عام 1970 في مدينة جوانجتشو الكورية الجنوبية قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى سيول في سن التاسعة، وهي تنتمي إلى خلفية أدبية، حيث كان والدها روائيًا مشهورًا. إلى جانب كتابتها، كرست نفسها أيضًا للفن والموسيقى، وهو ما انعكس في إنتاجها الأدبي بالكامل.

بدأت هان كانج مسيرتها المهنية عام 1993 بنشر عدد من القصائد في مجلة “문학과사회” أو الأدب والمجتمع، وجاء ظهورها الأول في النثر عام 1995 بمجموعة القصص القصيرة “여수의 사랑” حب يوسو، وتبعها بعد ذلك بفترة وجيزة العديد من الأعمال النثرية الأخرى، سواء الروايات أو القصص القصيرة، ومن بين هذه الأعمال رواية "يداك الباردتان" (2002)، التي تحمل آثارًا واضحة لاهتمام هان كانج بالفن، حيث يعيد الكتاب إنتاج مخطوطة تركها وراءه نحات مفقود مهووس بصنع قوالب جبسية لأجساد أنثوية، كما يوجد انشغال بالتشريح البشري واللعب بين الشخصية والخبرة، حيث ينشأ صراع في عمل النحات بين ما يكشفه الجسم وما يخفيه. "الحياة عبارة عن ورقة مقوسة فوق الهاوية، ونحن نعيش فوقها مثل البهلوانات المقنعة" كما تؤكد الجملة نحو نهاية الكتاب بشكل واضح.

هان كانغ في 'النباتية': فجاجة الخلاص بالدنوّ الإيروتيكي من الموت | النهار

جاء النجاح العالمي الحقيقي لهان كانج مع رواية "النباتية" (2007) والذي يتكون من ثلاثة أجزاء، ويصور العواقب العنيفة التي تترتب على رفض بطلته يونج هيه الخضوع لقواعد تناول الطعام.

يتميز عمل هان كانج بكشف مزدوج للألم، وهو تطابق بين العذاب العقلي والجسدي مع ارتباطات وثيقة بالفكر الشرقي.

وفي أعمالها، تواجه هان كانج الصدمات التاريخية ومجموعات القواعد غير المرئية، وفي كل من أعمالها، تكشف عن هشاشة الحياة البشرية. لديها وعي فريد بالارتباطات بين الجسد والروح، والأحياء والأموات، وأصبحت في أسلوبها الشعري والتجريبي مبتكرة في النثر المعاصر.

Han Kang, the star author of South Korean literature, returns: 'I stopped writing for a year and forgot how to do it' | Culture | EL PAÍS English


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جائزة نوبل في الادب جائزة نوبل فى الأدب لعام 2024 الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج هان كانج

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