في عيد ميلاده السبعين، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير
يحتفل الكينج محمد منير اليوم بعيد ميلاده السبعين، إذ ولد في مثل هذا اليوم من العام 1954، قبل أن يشق طريقه في عالم الغناء، ويصبح واحدًا من أهم المطربين المصريين والعرب خلال أكثر من أرعية عقود متتالية.
وتزامنا مع بلوغع السبعين..يقضي منير حاليا فترة نقاهة داخل منزله بعد عودته من رحلة علاج في ألمانيا، أجرى خلالها مجموعة من التحاليل والأشعات.
ومن المقرر أن يجري الكينج عملية جراحية خلال الأشهر القادمة في ألمانيا، ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.
الدورة الثانية من مهرجان العلمين
يُشار إلى أن آخر حفلات منير كانت في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان العلمين، حيث أحيا حفله يوم يوليو الماضي بباقة من أنجح أعماله، التي تفاعل معها الجمهور، ومنها “يونس” و”افتح عيونك”.
وكان منير قد خرج في فيديو مصور رفقة طبيبه الخاص الدكتور نور الدين عبد الرحيم، أستاذ الأشعة التداخلية في جامعة فرانكفورت، نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، في أغسطس الماضي، حيث أشاد بالأخير وطمأن الجمهور على حالته الصحية.
تفاصيل رحلة محمد منير العلاجية
ويرافق الكينج في فترة نقاهته شقيقته ونجلها وعدد من أفراد أسرته، كما أنه من المفترض أن يقضي فترة من الراحة قبل أن يعود لمواصلة نشاطة الفني، خاصة أنه اضطر مؤخرًا لإلغاء حفله الغنائي، الذي كان من المفترض أن يقام بمدينة الأسكندرية، وذلك بسبب ظروفه الصحية، وتعليمات الأطباء له بضرورة الراحة وعدم بذل أي مجهود يشكل خطرًا على حالته الصحية.
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