أشرف عبدالباقي يطلق حملة "تعالوا اعرضوا عندنا" للفرق الفنية والمواهب على مسرح نجيب الريحاني
أطلق النجم أشرف عبدالباقي، مساء اليوم الخميس، مبادرة جديدة تحمل اسم “سوكسيه.. تعالوا اعرضوا عندنا”، لمساعدة عدد من المواهب والفرق الفنية في مصر، سواء علي مستوي التمثيل والاستاند اب كوميدي والمزيكا.
أشرف عبد الباقي
جاءت مبادرة عبدالباقي بمساعدة كل المواهب الشابة من خلال التسجيل علي صفحة سوكسيه، وذلك لعرض أعمالهم الفنية علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم أشرف عبدالباقي كانت من خلال مسلسل" جولة أخيرة" والذي شارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.