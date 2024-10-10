أشرف عبدالباقي يطلق حملة "تعالوا اعرضوا عندنا" للفرق الفنية والمواهب على مسرح نجيب الريحاني

أطلق النجم أشرف عبدالباقي، مساء اليوم الخميس، مبادرة جديدة تحمل اسم “سوكسيه.. تعالوا اعرضوا عندنا”، لمساعدة عدد من المواهب والفرق الفنية في مصر، سواء علي مستوي التمثيل والاستاند اب كوميدي والمزيكا.

أشرف عبد الباقي

جاءت مبادرة عبدالباقي بمساعدة كل المواهب الشابة من خلال التسجيل علي صفحة سوكسيه، وذلك لعرض أعمالهم الفنية علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم أشرف عبدالباقي كانت من خلال مسلسل" جولة أخيرة" والذي شارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.