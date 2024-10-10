الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

سامح حسين يستنكر عدم تصوير عروضه المسرحية وتوثيقها من قبل “الثقافة”

سامح حسين،فيتو
سامح حسين،فيتو

استنكر الفنان سامح حسين عدم تصوير عروضه المسرحية الذي قدمها منذ عام 2005، وحتى آخر عروضه “عامل قلق” الذي يتم عرضه حاليا.. مطالبا وزارة الثقافة بإعطاء اهتمام أكبر لتوثيق تلك الأعمال القيمة.

 

الفنان سامح حسين

وقال سامح حسين: "مالم يتم توثيقه فإنه لم يحدث.. مستعرضا أسماء عروضه المسرحية والتي هي 
 - تحب تموت إزاى 2005، أنا الرئيس 2015، المتفائل 2019، حلم جميل 2021، وعامل قلق 2024.. وغيرها كتير من أعمال قيمه.. يارب وزارة الثقافة المصرية تنتبه".

ويعيش سامح حسين حاليا حالة من الانتعاشة الفنية عقب نجاح فيلمه الأخير المعنون بـ«ساندوتش عيال».. حيث أعلن عن عودته للبطولة التليفزيونية عقب غياب دام لمدة 11 عاما، وكشف عن تعاقده علي مسلسل جديد مع المنتج أحمد السبكي والذي سوف يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025 بإسم «برمودا».

 

وتعاقد سامح حسين أيضا على فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ونشر سامح حسين قبل أيام صورة من إمضاء عقد الفيلم وأرفقها بتعليق وكتب:" ماشاء الله لا قوة إلاّ بالله، الحمد لله بعد نجاح ساندوتش عيال انتظرونا فى فيلم جديد، يارب أكون دايمًا عند حسن ظنكم". 

أما عن المسرح فيستعد سامح حسين لتقديم ليالي مسرحية جديدة، حيث قرر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عودة عرض المسرحية الكوميدية الاستعراضية "عامل قلق" لـ سامح حسين، تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، ديكور حازم شبل، فكرة وإخراج إسلام إمام، إلى مسرح البالون فى الجيزة بعد انتهاء عرضها بالإسكندرية.

 


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