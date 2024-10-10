أخبار الرياضة اليوم: حسام حسن يحذر من منتخب موريتانيا.. الأهلي 2005 يفوز على الزمالك.. وفوز بوتسوانا على الرأس الأخضر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

نفى مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، ما تردد عن ظهور عينات إيجابية لبعض اللاعبين الذين خضعوا لكشف المنشطات خلال إقامة منافسة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الماضي.

وعقب نهاية المباراة خضع ثنائي الزمالك عبد الله السعيد وكونراد ميشالاك وكذلك ثنائي الأهلي مصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر لإجراءات كشف المنشطات الروتينية.

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور تدريبات الفريق الأحمر، والتي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

أصدرت وكالة أعمال المغربي محمود بنتايك بيانا رسميا، بعد الأنباء التي ترددت عن إيجابية عينة محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق في لقاء السوبر الإفريقي.

وقام محمود بنتايك بإعادة نشر بيان وكالة أعماله عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي 2005 علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب، على ملعب الزمالك بميت عقبة.

وسجل أهداف الأهلي كل من يوسف إسلام ويوسف عفيفي ومصطفي بهجت، بينما سجل هدفي الزمالك اللاعبان يوسف الفرنسي وعمار ياسر.

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة الغد أمام منتخب موريتانيا ستكون ضد منافس قوي جدا وله نتائج كبيرة مع منتخبات عريقة في الفترة الأخيرة.

وأكد حسام حسن: منتخب مصر تقريبا يملك 7 محترفين فقط منهم 2 في أندية عربية وهما تريزيجيه وحمدي فتحي، وكنت أتمنى أن يكون لدينا مزيد من المحترفين.

حقق منتخب بوتسوانا مفاجأة بالفوز علي مضيفه منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الوطني بالعاصمة برايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تمكن منتخب البحرين من النجاة من الخسارة على أرضه خلال المباراة التي استضاف بها نظيره إندونيسيا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وخطف تعادلًا قاتلًا 2/2.

حقق منتخب عُمان أول فوز له في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، واكتسح نظيره الكويت بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس.

وحقق عُمان فوزه الأول في ثلاث مباريات وصعد إلى المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط متقدما على الكويت بنقطة واحدة وخلف الأردن بنقطة واحدة ليحيي آماله في التأهل لكأس العالم 2026.

تعادل منتخب الإمارات مع نظيره كوريا الشمالية (1-1)، في مباراتهما على استاد هزاع بن زايد مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية لـ كأس العالم 2026.

وسجل هدف الإمارات يحيى الغساني في الدقيقة 66، وهدف كوريا الشمالية جونج ايل جوان في الدقيقة 88، ورفعت الإمارات رصيدها إلى 4 نقاط، وحافظت على المركز الثالث.

تغلب منتخب قطر على نظيره قيرغيزستان بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وارتفع رصيد منتخب قطر بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الرابع وجدد آماله في المنافسة على التأهل، بينما بقي رصيد قيرغيزستان دون نقاط في الترتيب السادس والأخير.

سقط منتخب الأردن أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية بالخسارة 0/2، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس العالم 2026.

سجل لي جاي سونج الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 38 بضربة رأس قوية على يسار الحارس يزيد أبو ليلى، لم يستطع التعامل معها.

صعد فريق الاتحاد السكندري، إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة، المقامة حاليا في مصر، بعد فوزه على سبورتينج بنتيجة 83-72، مساء اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وضرب الاتحاد السكندري، موعدا مع العربي القطري، في المباراة النهائية للبطولة، والتي تختتم بعد غد السبت.