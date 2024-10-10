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رياضة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

نفى مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، ما تردد عن ظهور عينات إيجابية لبعض اللاعبين الذين خضعوا لكشف المنشطات خلال إقامة منافسة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الماضي.

نتائج عينات السوبر الأفريقي لم تظهر

وبحسب موقع "winwin"، قال المصدر، إن نتائج العينات لم تظهر حتى الآن، حيث لم يتلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي نتيجة لأي لاعب سواء كانت إيجابية أو سلبية مشيرًا إلى أن المعمل الذي يتلقي العينات من الكاف ما زال أمامه المزيد من الوقت لإنهاء التحاليل الطبيه لكشوف المنشطات التي أجريت للاعبي الأهلي والزمالك.

واستخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة في مسابقاته الرسمية مع الناديين إجراء الكشف عن المنشطات خارج قواعد المنافسة، حيث تم زيارة معسكري الفريقين قبل موعد المباراة بحوالي 48 ساعة، وأخضع 8 لاعبين من الفريقين للكشف عن المنشطات بخلاف الإجراء المتبع عقب نهاية المباراة.

واختير الرباعي محمد صبحي ومصطفى الزناري وناصر ماهر والمغربي محمود بنتايك من الزمالك، للكشف عن المنشطات خلال فترة إقامتهم في المعسكر، كما تم اختيار الرباعي عمرو السولية وعمر الساعي ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد من المارد الأحمر خلال فترة وجودهم في فندق الإقامة.

وعقب نهاية المباراة خضع ثنائي الزمالك عبد الله السعيد وكونراد ميشالاك وكذلك ثنائي الأهلي مصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر لإجراءات كشف المنشطات الروتينية.

 

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