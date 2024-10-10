حسام حسن: منتخب موريتانيا قوي وحقق نتائج كبيرة مع منتخبات قوية

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة الغد أمام منتخب موريتانيا ستكون ضد منافس قوي جدا وله نتائج كبيرة مع منتخبات عريقة في الفترة الأخيرة.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2025: منتخب موريتانيا عنده طموحات كبيرة وأنا أحترمه جدا، ومجموعة مصر من أقوى المجموعات في التصفيات لأنها تضم قوي صاعدة مثل كاب فيردي وموريتانيا وهي قوي قادمة في القارة الأفريقية، ويجب على كل المصريين أن يعلموا أن منافسين منتخب مصر لا يستهان بهم.

وتابع: بنبه على عدم الإفراط في الثقة على صفحات السوشيال ميديا حتى لا ينعكس بشكل سلبي على لاعبي المنتخب، وأفريقيا لم تعد سهلة ومفاجآت المنتخبات الأفريقية أصبحت كثيرة، ومصر هي الدولة الوحيدة بإن كل لاعبي أنديتها في منافسات بطولات الأندية الإفريقية من الدوليين بعكس الأندية الأخرى في الدول الأفريقية لاعبيه الدوليين يلعبون في أوروبا.

وأكد حسام حسن: منتخب مصر تقريبا يملك 7 محترفين فقط منهم 2 في أندية عربية وهما تريزيجيه وحمدي فتحي، وكنت أتمنى أن يكون لدينا مزيد من المحترفين.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب لمنتخب الفراعنة أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.