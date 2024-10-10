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رياضة

منتخب البحرين يخطف تعادلا قاتلا من إندونيسيا 2/2 بتصفيات مونديال 2026

منتخب البحرين، فيتو
منتخب البحرين، فيتو

تمكن منتخب البحرين من النجاة من الخسارة على أرضه خلال المباراة التي استضاف بها نظيره إندونيسيا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وخطف تعادلًا قاتلًا 2/2.

المنتخب البحريني رغم تقدمه بهدف مبكر بعد مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه محمد مرهون لم يستطع الحفاظ على التقدم فسجل راغنار هدف التعادل لمنتخب إندونيسيا بالدقيقة 45+3.

وعاد الضيوف للتسجيل مرة أخرى عند الدقيقة 74 عن طريق اللاعب رافاييل سترويك قبل أن يعود محمد مرهون ويخطف التعادل للبحرين في الدقيقة 90+9.

التعادل جعل المنتخب البحريني يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث والسعودي صاحب المركز الثاني والمتبقي له مباراة أمام المتصدر اليابان بـ 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر رفع التعادل رصيد منتخب إندونيسيا إلى النقطة 3 في المركز الخامس.

ومن المقرر أن يحل المنتخب البحريني ضيفًا يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري على نظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

 

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