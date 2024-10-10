الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي 2005 علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب، على ملعب الزمالك بميت عقبة.

وسجل أهداف الأهلي كل من يوسف إسلام ويوسف عفيفي ومصطفي بهجت، بينما سجل هدفي الزمالك اللاعبان يوسف الفرنسي وعمار ياسر .

تشكيل الأهلي 2005 لمواجهة الزمالك

ويبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: إسلام عبد الله ومعاذ عطية وآدم سمير وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف عفيفي ويوسف جمال وأسامة أحمد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد رضا.

تشكيل الزمالك 2005 لمواجهة الأهلي

وجاء تشكيل شباب الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف حمادة.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري.

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح وجيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحضري وأحمد نيازي وهشام ايباء وزياد مدحت وأحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.