وكلاء أعمال محمود بنتايك يردون على أنباء إيجابية منشطات اللاعب

أصدرت وكالة أعمال المغربي محمود بنتايك بيانا رسميا، بعد الأنباء التي ترددت عن إيجابية عينة محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق في لقاء السوبر الإفريقي.

وجاء بيان وكالة أعمال بنتايك كالتالي:

نحن، وكلاء أعمال اللاعب محمود بنتايك، نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمبنية على إشاعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري.

وأضاف: باسم اللاعب، نكذب هذه الادعاءات، خصوصًا الإشاعة الأخيرة المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات، ونعتبر نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة تشهيرًا واضحًا، واعتداءً غير مقبول على سمعة لاعب قدّم الكثير لكرة القدم.

وأضاف البيان: هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق، بل تكشف عن عدم مسئولية مهنية في بعض وسائل الإعلام، أي ادعاء يتعلق بالتحليلات الطبية يجب أن يستند إلى أدلة موثوقة، وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم. نؤكد، بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بنتايك.

وأتم البيان: أننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدلة ملموسة. نحن ملتزمون بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وقام محمود بنتايك بإعادة نشر بيان وكالة أعماله عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت عن إيجابية عينة محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق في لقاء السوبر الإفريقي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: كل ما يتردد عن إيجابية عينة محمود بنتايك غير صحيح بالمرة، ولم يصل لنا أي شيء رسمي يفيد بإيجابية عينة أي لاعب من فريق الزمالك.

وكان أحد الإعلاميين بالأمس أشار في برنامجه إلى إيجابية عينة محمود بنتايك في لقاء السوبر الأفريقي الذي توج به نادي الزمالك.

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

3 مباريات ودية للزمالك استعدادا لكأس السوبر المصري في الإمارات

1-من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

2- سيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.