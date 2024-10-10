الاتحاد السكندري يصعد لنهائي البطولة العربية للسلة ويضرب موعدا مع العربي القطري
صعد فريق الاتحاد السكندري، إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة، المقامة حاليا في مصر، بعد فوزه على سبورتينج بنتيجة 83-72، مساء اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من البطولة.
وضرب الاتحاد السكندري، موعدا مع العربي القطري، في المباراة النهائية للبطولة، والتي تختتم بعد غد السبت.
وأنهى الاتحاد السكندري، الشوط الأول، متقدما بنتيجة 52-28، قبل أن يقلص سبورتينج، الفارق في الشوط الثاني، ولكن الاتحاد حسم الفوز في النهاية.
وتأهل الاتحاد السكندري إلى النهائي العربي، للمرة العاشرة في تاريخه.
وكان العربي القطري قد تأهل لنهائي البطولة، بعدما فاز علي كاظمة الكويتي في مباراة صعبة انتهت بنتيجة 87-80 في صالة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
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