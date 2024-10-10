منتخب قطر يفوز على قيرغيزستان 3-1 ويعزز فرصه في تصفيات كأس العالم

تغلب منتخب قطر على نظيره قيرغيزستان بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف العنابي القطري المعز علي، وتاميرلان كوزوباييف مدافع قيرغيزستان (بالخطأ في مرماه)، وإبراهيم الحسن في الدقائق 38 و63 و81، بينما أحرز آليماردون شوكوروف هدف قيرغيزستان (76).

وارتفع رصيد منتخب قطر بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الرابع وجدد آماله في المنافسة على التأهل، بينما بقي رصيد قيرغيزستان دون نقاط في الترتيب السادس والأخير.

تفاصيل مباراة قطر ضد قيرغيزستان

جاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر المنتخب القطري على أغلب فتراتها، وبدأ المواجهة بضغط كبير على منافسه لكن عابه التسرع أحيانا والعشوائية أحيانا أخرى في ظل رغبة اللاعبين في تسجيل هدف مبكر من أجل العودة مرة أخرى لأجواء المنافسة وتعويض فقدان 4 نقاط في أول جولتين من المرحلة النهائية للتصفيات.

وخسر العنابي على أرضه امام الإمارات في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع كوريا الشمالية بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية.

ولم يسفر ضغط المنتخب القطري على مدار أغلب الشوط الأول عن شيء وأهدر الفريق أكثر من فرصة حتى ابتسم الحظ قبل نهاية الشوط بسبع دقائق عندما لعب ادميلسون ركلة ركنية قابلها عبد الرحمن مصطفى برأسه ارتطمت في العارضة وعادت لتجد المعز علي الذي اودعها في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وواصل المنتخب القطري الضغط بعد الهدف الأول لكنه لم ينجح في تعزيزه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب قيرغيزستان مجاراة منافسه القطري الذي كاد في أكثر من مرة ينجح في تعزيز هدفه عبر أكثر من فرصة أخطرها انفراد أكرم عفيف بالمرمى لكنه أودع الكرة من فوق الحارس وارتطمت بالعارضة.

وأثمر الضغط العنابي عن الهدف الثاني عندما انطلق أكرم عفيف بالكرة من الجهة اليسرى ومرر عرضية قابلها تاميرلان كوزوباييف مدافع قيرغيزستان وأودعها في مرماه عن طريق الخطأ.

وعاد منتخب قيرغيزستان للمباراة مرة اخرى عندما توغل لاعبه آليماردون شوكوروف داخل منطقة الجزاء واستقبل كرة بينية سددها في مرمى مشعل برشم محرزا اول اهداف فريقه.

ولم يمر سوى 5 دقائق حتى جاء الرد القطري عندما استثمر المعز علي خطأ أحد مدافعي قيرغيزستان في التمرير على حدود منطقة الجزاء حتى استلم المعز الكرة ومررها داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف ابراهيم الحسن والذي لم يتوان في إيداعها في مرمى المنافس محرزا الهدف الثالث.