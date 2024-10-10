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رياضة

الإمارات يتعادل أمام كوريا الشمالية 1/1 بتصفيات كأس العالم 2026

الإمارات وكوريا الشمالية،
الإمارات وكوريا الشمالية، فيتو

تعادل منتخب الإمارات مع نظيره كوريا الشمالية (1-1)، في مباراتهما على استاد هزاع بن زايد مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية لـ كأس العالم 2026.

وسجل هدف الإمارات يحيى الغساني في الدقيقة 66، وهدف كوريا الشمالية جونج ايل جوان في الدقيقة 88، ورفعت الإمارات رصيدها إلى 4 نقاط، وحافظت على المركز الثالث.

بينما رفعت كوريا الشمالية رصيدها إلى نقطتين، ولكنها تراجعت إلى المركز الخامس، بعد فوز قطر على قيرغيزستان 3-1، وصعودها إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تفاصيل مباراة الإمارات وكوريا الشمالية

وبدأت الإمارات بأفضلية نسبية في الدقائق الأولى، مع سيطرة على منطقة وسط الملعب، ومحاولة بناء للهجمات من الجانبين عن طريق حارب عبد الله وبرونو اوليفيرا.

وفي المقابل، اعتمدت كوريا الشمالية على سرعات لاعبيها في الهجمات المرتدة، ولعب التمريرات البينية خلف مدافعي الإمارات الذين نجحوا في التعامل الجيد مع هجمات المنافس وإنهاء خطورتها.

وعلى الرغم من الاستحواذ الأفضل لأصحاب الأرض، إلا أن أنهم لم يستفيدوا من هذا الأمر، وظلت الخطورة والفرص الحقيقية غائبتين، مع دفاع متميز من الضيوف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولاحت الخطورة الأولى مع مطلع الشوط الثاني، برأسية كورية قوية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 49، وحولها خالد عيسى حارس الإمارات، إلى ركلة ركنية مجددا.

وتوالى فقدان لاعبي الإمارات للكرة بسهولة في نصف ملعبهم، ما سمح للكوريين بتنظيم عدد من الهجمات التي افتقدت اللمسة الأخيرة، لتنتهي بسهولة عند الحارس الإماراتي.

ووسط الضغط الكوري المتواصل، تصل الكرة إلى البديل يحيى الغساني، لينطلق بمجهود فردي من نصف الملعب ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية في الشباك مسجلا هدفا للإمارات بالدقيقة 66.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لكوريا الشمالية بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها كوانج سونج، وأمسكها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 74.

وسددت كوريا ركلة حرة جانبية مباشرة في الدقيقة 83، وردت من صدر خالد عيسى، وأبعدها دفاع الإمارات.

وأدركت كوريا الشمالية التعادل في الدقيقة 88، برأسية قوية من جونج ايل جوان، وتجاوزت خط المرمى قبل أن يبعدها خالد عيسى، لتتدخل تقنية الفيديو وتحتسب الهدف.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تحل الإمارات ضيفا على أوزبكستان في طشقند، وتلتقي قرغيزستان مع ضيفتها كوريا الشمالية في بيشكيك، وإيران مع قطر في الإمارات.

 

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