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رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب عُمان يقسو على الكويت 0/4

عمان والكويت، فيتو
عمان والكويت، فيتو

حقق منتخب عُمان أول فوز له في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، واكتسح نظيره الكويت بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس.

أهداف المباراة وترتيب المنتخبين

تقدم منتخب عُمان بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق عبدالرحمن المشيفري من ضربة رأسية رائعة، ثم عزز محسن الغساني تقدم عمان بهدف ثانٍ في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم عماني.

وأضاف منتخب عُمان الهدف الثالث في الدقيقة 58 عن طريق عبدالرحمن المشيفري مستغلًا اندفاع لاعبي الكويت، وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق وفي الدقيقة 80 نجح عبدالله فواز في إضافة الهدف الرابع للمنتخب العُماني.

وحقق عُمان فوزه الأول في ثلاث مباريات وصعد إلى المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط متقدما على الكويت بنقطة واحدة وخلف الأردن بنقطة واحدة ليحيي آماله في التأهل لكأس العالم 2026.

 

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