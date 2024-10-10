إعلام عبري: مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال معارك بقطاع غزة
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن 3 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا خلال معارك مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.
خسائر جيش الاحتلال في غزة
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية تضم 12 آلية وناقلات جند في جباليا.
كمين مركب نفذته القسام ضد جيش الاحتلال
وكشفت القسام عن أكبر كمين نفذته ضد جيش الاحتلال منذ بداية المعارك، واشتبك مقاتلو القسام مع من تبقى من جنود الاحتلال من المسافة صفر.
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