الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 54 شخصا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، باستشهاد 54 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 26 شهيدا في دير البلح.

 

حصيلة ضحايا الصحفيين في غزة

 في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس الأربعاء، إن 176 صحفيا استشهدوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 صحفيا، وصحفية، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي محمد الطناني، الذي يعمل مصورا صحفيا في قناة الأقصى الفضائية".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات استهداف  واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا "إسرائيل كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء".

 

الاحتلال يواصل قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين

وطالب المكتب الإعلامي  المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، وسعت إسرائيل هجماتها البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، وسط استهداف مباشر لخيام النازحين وشمال القطاع، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في جباليا شمال غزة

176 صحفيا في عام، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دير البلح غزة قطاع غزة 7 أكتوبر المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة

شباب التلال.. عصا الاحتلال لإرهاب سكان الضفة (فيديوجراف)

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في الجولان ومعيان باروخ

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في جباليا شمال غزة

176 صحفيا في عام، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

هل ترتفع أسعار الوقود بعد تصريحات رئيس الوزراء بالعمل باقتصاد الحرب؟

بعد فوز ودي، بتروجت يسخر من أبناء ميت عقبة: أعدنا ترميم قلعة الزمالك الرياضية

ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

في عيد ميلاده السبعين، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

بتروجت يفوز على الزمالك وديا

سيراميكا ينتظر رد القندوسي لتقديم عرضه رسميا للأهلي

منوعات

المزيد

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 10- 10-2024 في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

الطيران المصري لم يشارك في حرب السودان.. رسائل مهمة من الخارجية لقائد ميليشيا الدعم السريع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية