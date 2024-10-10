الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يبلغ 3 من عائلات الأسرى بمقتل ذويهم

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ 3 من عائلات الأسرى بمقـتل أبنائهم خلال المعارك في غزة.

مقتل 3 أسرى إسرائيليين لدى حماس 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أسير لدى حركة حماس، وذلك في ظل المعارك التي تخوضها قوات الاحتلال مع فصائل المقاومة.

وعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة الأسرى مع حماس لضمان استمرار الحرب من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية وبقاءه في الحكم.

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أسرى إسرائيليين حماس غزة يلي صفقة الأسرى

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