طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تكثر عمليات الهبوط الاضطراري للطائرات المدنية، لأسباب عديدة، منها إصابة بعض الركاب أوتعرضها لخلل مفاجأ.

طائرة تركية تهبط اضطرايا بعد وفاة قائدها

وفي هذا السياق كشفت الخطوط الجوية التركية، عن وفاة طيارها إلتشيهين بهليفان إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال رحلة كانت متوجهة من سياتل الأمريكية إلى إسطنبول، مما دفع الطاقم إلى القيام بهبوط اضطراري في نيويورك.

وصرح المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون -عبر حسابه على منصة إكس- أن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 350" واجهت حالة طارئة بعد انهيار الطيار خلال الرحلة.

ورغم محاولات الطاقم لتقديم الإسعافات الأولية، فإن الطيار (59 عاما) فارق الحياة قبل الوصول إلى مطار الهبوط الاضطراري. وتولى الضابط الأول القيادة، وتم الهبوط بأمان في مطار جون إف كينيدي الدولي.

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