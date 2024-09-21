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فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

الخطوط الجوية الاسكندنافية،
الخطوط الجوية الاسكندنافية، فيتو

تسبب فأر قفز من علبة طعام أحد الركاب بهبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن ناطق باسم شركة الطيران.

ورُصد الفأر على متن رحلة بين أوسلو ومدينة ملقة الإسبانية، ما دفع قائد الطائرة لاتخاذ قرار الهبوط في كوبنهاجن، بعد أن أُخبِر الركاب بوجود "مخاطر على السلامة"، ستضطرها إلى العودة إلى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن".

 

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية

وتماشيًا مع إجراءاتها، عمدت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية، إلى إجراء تبادل للطائرات لفحص الطائرة المعنية، بحسب ما أفاد الناطق باسم الشركة في النرويج أويستين شميت للوكالة، مؤكدًا أنّ حوادث مماثلة "نادرًا ما تحدث"، وأن لدى الشركة إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّديها لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة في المرات القادمة.

وبحسب «ارم»، تفاعل بعض ركاب الطائرة مع الحادثة بطريقة كوميدية، إذ نشر الراكب "جارل بورستاد" عبر صفحته في فيسبوك صورة يظهر فيها مبتسمًا إلى جانب امرأتين وعلّق بالقول: "صدقوا أو لا تصدقوا. فتحت سيدة بجانبي علبة طعامها، فقفز فأر من داخلها".

 

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فأر هبوط اضطراري كوبنهاجن ملقة الإسبانية العاصمة الدنماركية

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