هبوط اضطراري لطائرة جزائرية وسط هلع الركاب (فيديو)

اضطرت طائرة جزائرية للهبوط اضطراريًا نتيجة خلل تقني، وسط ذعر بين ركاب الطائرة.

خلل تقني لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية

وأظهر مقطع فيديو متداول، عودة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت في طريقها إلى إسطنبول، وذلك بعد مرور ساعة من الإقلاع نتيجة خلل تقني.

ووثقت المشاهد حالة هلع بين الركاب وأصوات تكبيرات داخل الطائرة، خوفا من سقوطها.

https://x.com/sputnik_ar/status/1838896621796331740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838896621796331740%7Ctwgr%5Ea93571de89583f0568393046acf5c74d85f8607a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsputnik_ar%2Fstatus%2F1838896621796331740

العثور على جثتي شابين في إحدى الطائرات في مطار الجزائر

وفى وقت سابق عثرت الشرطة الجزائرية على جثتي شابين في إحدى الطائرات في مطار الجزائر العاصمة، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق لكشف ملابسات العثور على الجثتين.

وقالت الشرطة في بيان، إنه تم اكتشاف جثتين لشابين تراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة في طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

محاولة شابين جزائريين الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية

وأوضح المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، دون كشف المكان الدقيق في الطائرة الذي عثر فيه على الجثتين، ولا وجهة الرحلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجثتين تعودان إلى شابين جزائريين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.