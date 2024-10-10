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خارج الحدود

إصابة سفينة بقذيفة مجهولة غرب الحديدة باليمن، وعمليات البحرية البريطانية تحقق

هجمات الحوثيين في
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فيتو

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.

وأضافت في بيان أن ربان سفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة غير معروفة، وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

ومنذ 19 نوفمبر2023، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

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