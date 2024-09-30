الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في صعدة

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين)، يحيي سريع، مساء اليوم الإثنين، إن الجماعة اليمنية ستصعد العمليات العسكرية في الفترة المقبلة ردا على عمليات دولة الاحتلال.

وأضاف المتحدث العسكري باسم أنصار الله: "أسقطنا طائرة أمريكية من طراز كيو 9 أثناء تنفيذها عمليات في صعدة".

 

العدوان الإسرائيلي على اليمن

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نُفذت أمس على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئوول عسكري قوله إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء الأحد، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال هاجمت 

ميناء الحديدة باليمن.

 

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