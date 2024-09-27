رويترز: سفن أمريكية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون بمضيق باب المندب
نقلت وكالة رويترز عن مسئول أمريكي، قوله: إن سفن حربية أمريكية اعترضت أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب مقذوفات أطلقتها جماعة الحوثي، دون ورود تقارير عن أضرار، وذلك بعد إعلان الحوثيون تنفيذ عملية واسعة ضد 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر.
السفن الأمريكية تتصدى لقذائف أطلقها
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ 23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.
جماعة الحوثي تستهدف المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر
وقال المتحدث باسم الحوثيين: "إن العملية ضد المدمرات الأمريكية تمت بـ البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن هذه العملية البحرية هي الأوسع في معركة إسناد "طوفان الأقصى" والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
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