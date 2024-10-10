"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في "أم الرشراش"

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس في بيان ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش".



وقالت في بيان فجر الخميس "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الأربعاء 9 أكتوبر هدفًا حيويًّا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة".

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسير.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "مستمرة في دك معاقل الأعداء" بوتيرة متصاعدة.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة اقتربت من مدينة إيلات فوق البحر الأحمر.

وأفاد في بيان بأن الطائرة لم تعبر الأجواء الإسرائيلية.

وتتبنى "المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وحذرت الولايات المتحدة من أن المقاومة ستزيد عدد العمليات المسلحة ردًّا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي.