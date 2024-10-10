الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي فوق البحر الأحمر (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من مدينة إيلات فوق البحر الأحمر، ولم تعبر الطائرة الأجواء الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوب إسرائيل، لاعتراض هدف جوي.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد دقائق من إعلان فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وكانت ذات الفصائل الموالية لإيران، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في شمال إسرائيل.

وشددت هذه الفصائل في بيان لها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة.

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.