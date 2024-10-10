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اقتصاد

533.4 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نسبة 88.0% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 110.6 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 533.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 10,100.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام   تعاملات، أمس الأربعاء، 9 أكتوبر2024 وسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه،  لتربح نحو 30 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% عند مستوى 38580 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04%  عند مستوى 13515 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73%  عند مستوى 7503 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68%  عند مستوى 10700 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92%  عند مستوى 3215 نقطة.

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