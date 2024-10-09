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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف  تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 31062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 38379 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69%  عند مستوى 13459 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69%  عند مستوى 7500 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45%  عند مستوى 10676 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15%  عند مستوى 3191 نقطة.

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