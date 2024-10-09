ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 31062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 38379 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% عند مستوى 13459 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% عند مستوى 7500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 10676 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% عند مستوى 3191 نقطة.