أخبار الفن اليوم، مهرجان المهن التمثيلية للمسرح يكرم الفخراني والعصفوري، نجوم فيلم بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص، أنغام تحيي حفلا في قطر 6 ديسمبر
شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث والأخبار الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء، ونستعرض خلال النشرة التالية أبرز تلك الأخبار:
مهرجان المهن التمثيلية للمسرح يكرم الفخراني والعصفوري والقاسمي واسم راتب
كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري منذ قليل، عددًا من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على خشبة مسرح إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وكرمت كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق والرئيس الشرفي للمهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كل من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وتسلم التكريم عنه عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وسلمته له الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.
عمر مصطفى متولي يعلق على أزمة بيومي فؤاد (فيديو)
أكد الفنان عمر مصطفى متولي، أنه يشعر بالحزن بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له بيومي فؤاد مؤخرا بسبب أزمته الشهيرة في السعودية، مضيفًا والله الهجوم كان كتير جدا وأنا زعلان.
وأكد عمر أن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بأوقاته مع الأسرة، متابعًا؛ زي الفل وكويس وأنا بطمن عليه وهو كمان بيسأل عليه مش شرط علشان اعتزل يبقى تعبان.
بحضور بيومي فؤاد ولوردينا، نجوم فيلم بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور)
احتفل أبطال فيلم بنسيون دلال، والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد، وذلك في أحد السينمات الكبري بالتحرير.
وحرص على الحضور، بيومي فؤاد والراقصة لورديانا وعمر مصطفي متولي ووليد فواز وغيرهم.
وفاة متعهد الحفلات حسن عاكف، ومحمد رحيم ينعاه
رحل عن عالمنا، متعهد الحفلات الشهير، حسن عاكف، الذى فتح الطريق للكثير من المطربين الكبار في بدايتهم، وكان سببا في ظهورهم في الكثير من الحفلات الغنائية.
وأعلن خبر الوفاة، متعهد الحفلات مجدي الشافعي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وأستاذي العظيم والمربي الفاضل حسن عاكف والعزاء يوم الجمعة بالحامدية الشاذلية بالمهندسين أرجو الدعاء له بالرحمه والمغفره فضلًا وليس أمرًا".
عرض "مسرح للجماهير" يفتتح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري
انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وذلك على خشبة مسرح إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ونخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.
وبدأ حفل الافتتاح بعرض استعراضي غنائي بعنوان "مسرح للجماهير"، وذلك وسط تفاعل كبير من الحاضرين في الحفل.
توو ليت: عمرو دياب فنان أسطوري ومصدر إلهام لي
تحدث الفنان الصاعد توو ليت عن نجاحه بألبوم "كوكتيل غنائي"، وأغنيتي "حبيبي ليه" و"ما تيجي أعدي عليك".
وكشف توو ليت في حوار مع موقع جوائز Grammys العالمية، عن تأثر أغانيه بـ عمرو دياب، الذي ظهر في غلاف الألبوم أولًا قائلا: “لطالما انجذبت إلى مزج الأنماط الموسيقية التي تعكس تنوع التأثيرات الموسيقية التي تأثرت بها، تطور الألبوم بشكل طبيعي إلى مزيج من الأصوات".
أبو يعلن تأجيل طرح أغنية "الحرب العالمية" بسبب جرائم الكيان الصهيوني
أعلن المطرب أبو، تأجيل طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الحرب العالمية"، وذلك بسبب الأحداث الجارية في لبنان، حيث كان من المقرر أن يتم طرحها اليوم الأربعاء.
ووجه "أبو" من خلال مقطع فيديو طرحه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للجمهور رسالة اعتذار قال فيها الآتي: "النهاردة كان المفروض تنزل أغنية الحرب العالمية، وأنا بعتذر لكم بسبب الأحداث الإرهابية اللي بتحصل من الكيان المحتل في لبنان".
شارك تانك في موسم جديد على "CBC"
يعود برنامج "شارك تانك" قريبًا في موسمه الجديد حصريًا على قناة "CBC"، حيث يعتبر هو البرنامج الأول في مصر والوطن العربي لرواد الأعمال.
ويضم الموسم الجديد العديد من الشاركس وهم أيمن عباس وأحمد السويدي وأحمد طارق وكذلك محمد فاروق، وعبد الله سلام وأيضًا محمد منصور ودينا غبور.
مطرب "أنا جدع": المهرجانات بتقدم رسالة مش إسفاف واحنا في ضهر النقيب (فيديو)
كشف مؤدي المهرجانات إسلام الأبيض صاحب أغنية أنا جدع، عن تفاصيل مشاركته في فيلم بنسيون دلال كممثل، مؤكدا أنه يظهر كمطرب مهرجانات
وأضاف إسلام خلال لقائه مع ڤيتو أن المهرجانات رسالة وفن موجود بالفعل مشيرا إلي أن الكثير من المهرجانات ليس بها إسفاف وأنها تغيرت عن السابق
أنغام تحيي حفلا في قطر 6 ديسمبر
تحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًّا في دولة قطر يوم 6 ديسمبر المقبل.
ويقام الحفل على خشبة المسرح المكشوف في كتارا بالعاصمة الدوحة، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.
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