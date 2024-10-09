عرض "مسرح للجماهير" يفتتح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وذلك على خشبة مسرح إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ونخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

مسرح للجماهير

وبدأ حفل الافتتاح بعرض استعراضي غنائي بعنوان "مسرح للجماهير"، وذلك وسط تفاعل كبير من الحاضرين في الحفل.

تلى ذلك عرض فيلم تسجيلي عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من عمر المهرجان.

حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي وهم: الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات، والدكتور الفنان يحيى الفخراني، والمخرج الكبير سمير العصفوري، واسم الفنان الراحل أحمد راتب.

عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ومن المقرر أن تنطلق عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضا مسرحيا متنوعا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

لجنة تحكيم عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي.