أنغام تحيي حفلا في قطر 6 ديسمبر
تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا في دولة قطر يوم 6 ديسمبر المقبل.
ويقام الحفل على خشبة المسرح المكشوف في كتارا بالعاصمة الدوحة، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
حفل أنغام في المتحف الكبير
وعلى جانب آخر تحيي أنغام حفلا بالمتحف المصري الكبير يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.
وبالرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل فإن الشركة المنظمة أعلنت نفاد جميع الفئات الخاصة لحضور الحفل بمختلف مستوياتها التي تبدأ من 10 آلاف جنيه، والمستوى الثاني 8 آلاف جنيه، وصولًا لأدنى سعر تذكرة للحفل وهو 2000 جنيه.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.