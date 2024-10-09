أنغام تحيي حفلا في قطر 6 ديسمبر

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا في دولة قطر يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويقام الحفل على خشبة المسرح المكشوف في كتارا بالعاصمة الدوحة، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل أنغام في المتحف الكبير

وعلى جانب آخر تحيي أنغام حفلا بالمتحف المصري الكبير يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وبالرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل فإن الشركة المنظمة أعلنت نفاد جميع الفئات الخاصة لحضور الحفل بمختلف مستوياتها التي تبدأ من 10 آلاف جنيه، والمستوى الثاني 8 آلاف جنيه، وصولًا لأدنى سعر تذكرة للحفل وهو 2000 جنيه.