وفاة متعهد الحفلات حسن عاكف، ومحمد رحيم ينعيه

رحل عن عالمنا، متعهد الحفلات الشهير، حسن عاكف، الذى فتح الطريق للكثير من المطربين الكبار في بدايتهم، وكان سببا في ظهورهم في الكثير من الحفلات الغنائية

وأعلن خبر الوفاة، متعهد الحفلات مجدي الشافعي، الذى كتب عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:"انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وأستاذي العظيم والمربي الفاضل حسن عاكف والعزاء يوم الجمعة بالحامدية الشاذلية بالمهندسين أرجو الدعاء له بالرحمه والمغفره فضلًا وليس أمرًا".

على الجانب الآخر، حرص الفنان محمد رحيم، على التعليق عبر حسابه على “فيس بوك” على خبر الوفاة حيث قال:"البقاء والدوام لله في وفاه الكبير الحاج حسن عاكف نسأل الله العلى العظيم ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان"