الموت يفجع الفنان مصطفى سليمان

أعلن الفنان الشاب مصطفى سليمان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وفاة والده، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله".

ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.



وشارك الفنان مصطفى سليمان، في بعض الأعمال الدرامية منها "حضرة المتهم أبى"، للنجم الكبير الراحل نور الشريف، و"سلطان الغرام" مع النجم الراحل خالد صالح، و"دنيا" وغيرها من الأعمال.