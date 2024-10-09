الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

توو ليت: عمرو دياب فنان أسطوري ومصدر إلهام لي

توليت
توليت

تحدث الفنان الصاعد توو ليت عن نجاحه بألبوم "كوكتيل غنائي"، وأغنيتي "حبيبي ليه" و"ما تيجي أعدي عليك".

وكشف توو ليت في حوار مع موقع جوائز Grammys العالمية، عن تأثر أغانيه بـ عمرو دياب، الذي ظهر في غلاف الألبوم أولًا قائلا: “لطالما انجذبت إلى مزج الأنماط الموسيقية التي تعكس تنوع التأثيرات الموسيقية التي تأثرت بها، تطور الألبوم بشكل طبيعي إلى مزيج من الأصوات".

 

من ناحية، هناك إشارة نوستالجية إلى فنانين مثل عمرو دياب الذين أثروا في نشأتي، ومن ناحية أخرى، هناك جانب أكثر تجريبية يعكس شغفي بالأنماط الحديثة مثل الفلامنكو، والبوسا نوفا، والروك السيكيدي، وغيرها. لم يكن قرارًا محسوبًا، بل انعكاسًا طبيعيًا لما أستمتع به وأعتبره موسيقى جيدة".

وواصل توليت قائلًا: “عمرو دياب فنان أسطوري ومصدر إلهام لي، إنه يجسد قوة الإيمان بالنفس ويظهر كيف يمكن أن يؤدي إلى إنجازات استثنائية، روحه الابتكارية واستعداده لتجربة أنواع موسيقية مختلفة”.

 

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