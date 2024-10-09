شارك تانك في موسم جديد على "CBC"



يعود برنامج "شارك تانك" قريبًا في موسمه الجديد حصريًا على قناة "CBC"، حيث يعتبر هو البرنامج الأول في مصر والوطن العربي لرواد الأعمال.

الموسم الجديد



ويضم الموسم الجديد العديد من الشاركس وهم أيمن عباس وأحمد السويدي وأحمد طارق وكذلك محمد فاروق، وعبد الله سلام وأيضًا محمد منصور ودينا غبور.



كما أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الشاركس خلال الموسم الجديد من البرنامج، فيما تم إطلاق البرومو الخاص بالموسم الجديد علي الصفحة الرسمية لقناة "CBC".



وحقق برنامج "شارك تانك" خلال الموسمين الأول والثاني استثمارات بأكثر من ٤٠٠ مليون جنيه، فيما يُقدم البرنامج، فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.