الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بحضور بيومي فؤاد ولوردينا، نجوم فيلم بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور)

لوردينا
لوردينا

احتفل أبطال فيلم بنسيون دلال، والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد، وذلك في أحد السينمات الكبري بالتحرير.

وحرص على الحضور، بيومي فؤاد والراقصة لوردينا وعمر مصطفي متولي ووليد فواز وغيرهم.

 

تفاصيل فيلم بنسيون دلال

وتدور قصة فيلم "بنسيون دلال" حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين.

وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب

 

 

العمل من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.

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