الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان المهن التمثيلية للمسرح يكرم الفخراني والعصفوري والقاسمي واسم راتب (صور)

يحيى الفخراني، فيتو
يحيى الفخراني، فيتو

كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري منذ قليل، عددا من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على خشبة مسرح إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

المكرمون في مهرجان نقابة المهن التمثيلية 

وكرمت كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق والرئيس الشرفي للمهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كل من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وتسلم التكريم عنه عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وسلمته له الفنانة الكبيرة سهير المرشدي. 

كما كرم المهرجان النجم الكبير يحيى الفخراني وسلمت التكريم له الفنانة سوسن بدر، وذلك وسط حفاوة وتحية كبيرة من الحضور في الحفل، وكذلك كرم المهرجان المخرج الكبير سمير العصفوري والذي رسم البسمة على وجوه الحضور فور صعوده على المسرح للتكريم. 

وكرم المهرجان أيضا اسم الفنان أحمد راتب وتسلمته أرملته. 

وسلم الدكتور أشرف زكي درع المهرجان لمحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وذلك تقديرا لدعمه ورعايته للمهرجان. 

عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضا مسرحيا متنوعا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار. 

وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي. 

عرض "مسرح للجماهير" يفتتح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

الليلة، افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

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عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية يحيى الفخراني

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