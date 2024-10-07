أنغام تهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر
هنأت الفنانة أنغام الشعب المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وكتبت أنغام في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: في ظروف استثنائية بنحتفل بنصر تاريخي. كل سنة ومصر حرة، قوية، مستقلة.. الآلاف اللي ماتوا عشان سيادة #مصر على أرضها بقى في مكانهم دلوقتي ملايين، وقريب هنشوف كل الدول اللي طالها الاحتلال بيحتفلوا بأيام نصرهم.. ويا رب دايمًا أكتوبر شهر نصر وعزة لينا.
وتحيي الفنانة أنغام حفلا بالمتحف المصري الكبير يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.
وبالرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل فإن الشركة المنظمة أعلنت نفاد جميع الفئات الخاصة لحضور الحفل بمختلف مستوياتها التي تبدأ من 10 آلاف جنيه، والمستوى الثاني 8 آلاف جنيه، وصولًا لأدنى سعر تذكرة للحفل وهو 2000 جنيه.
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