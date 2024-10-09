مقتل إسرائيليين جراء سقوط صواريخ على كريات شمونة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط عدد منها في البلدة.

مقتل إسرائيليين بسبب سقوط صواريخ من لبنان

وفي السياق ذاته ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين قتلا في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إن عشرات الصواريخ أطلقت على منطقة حيفا وكريوت، مضيفة أن صواريخ وشظايا سقطت إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت.

سقوط عشرات الصواريخ على حيفا

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك 4 مصابين جراح أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا.

وذكرت الجبهة الداخلية بإسرائيل أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بمحيط مدينة حيفا.

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