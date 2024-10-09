وسائل إعلام عبرية: انفجارات عنيفة تضرب منطقة الكرمل جنوب حيفا

الحرب على لبنان، أعلنت وسائل إعلام عبرية دوي صفارات الإنذار في المناطق الواقعة جنوب مدينة حيفا وصولًا إلى قيسارية.

وقالت إن انفجارات عنيفة تضرب منطقة "الكرمل" جنوب حيفا.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها شنت 4 هجمات بالطيران المسير، مستهدفة "أهدافا إسرائيلية حيوية" في جنوب وشمال إسرائيل.

وقالت في بيانات متتالية إنه "استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاربعاء 9-10-2024، هدفا حيويا جنوب أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

كما أعلنت أنها هاجمت أيضا "أهدافا حيوية" شمال إسرائيل، وفي الجولان المحتل.

وأكدت أن عملياتها ستستمر في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".