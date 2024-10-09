الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك لبنان

إصابة جنود إسرائيليين
إصابة جنود إسرائيليين

أعلن مستشفى رمبام في حيفا أنه استقبل  4 جنود إسرائيليين أصيبوا بمعارك لبنان اثنين منهم في حالة خطيرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني،  في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه استهدف بصاروخ موجه قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة في جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن إنه فجر عبوة ناسفة بقوة من الجنود الإسرائيليين   وأوقع بهم إصابات دقيقة.

وأضاف في البيان « قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من فجر يوم الأربعاء 09-10-2024 بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة».

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حزب الله جيش الاحتلال لبنان

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