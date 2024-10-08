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خارج الحدود

بعد كمال عدوان، جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء للمستشفى الإندونيسي والعودة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لـ 3 مستشفيات بمن فيها من المرضى والأطباء في شمال قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد طالب الاحتلال مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة بإخلائها من المرضى والكوادر الصحية، وإلا فإنها ستواجه مصير مستشفى الشفاء نفسه بالتدمير والقتل والاعتقال.

نداء عاجل من مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

وقالت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة، مطالبة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها، وأن توقف قرار الاحتلال المجحف.

حصار مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

وأضافت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة: "الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة"، لافتة إلي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على مكتب الإدارة، مشددة على أن المستشفى سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

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