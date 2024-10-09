جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على بلدة الخيام بجنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارات متواصلة على بلدة الخيام في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف بيروت

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء شن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".

وأضافت أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".

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