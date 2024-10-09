ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن بإسرائيل إلى 5 اثنان منهم بحالة خطيرة
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في حادث الطعن بالخضيرة إلى 5 مصابين، وقالت إن اثنين منهم في حالة خطيرة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن 3 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمواقع مختلفة في الخضيرة شمال تل أبيب.
إصابة ٣ أشخاص في عملية طعن بإسرائيل
وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب.
ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين في عملية الطعن حالته حرجة، في حين أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن منفذ العملية انسحب من المكان.
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